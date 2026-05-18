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Clima

Frente fria derruba temperaturas e MS pode ter mínima abaixo de 7°C

Também não está descartada a possibilidade de chuvas ao longo do dia

18 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Céu de Campo Grande bastante nubladoCéu de Campo Grande bastante nublado   (Luiz Vinicius)

A chegada de uma massa de ar frio deve provocar queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (18), principalmente nas regiões sul e extremo sul do estado, onde os termômetros podem registrar mínimas entre 7°C e 10°C, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A previsão indica tempo firme na maior parte do estado, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal. Apesar disso, áreas das regiões norte e nordeste ainda podem ter pancadas de chuva e tempestades isoladas por influência do avanço da frente fria.

De acordo com o Cemtec, há possibilidade de temperaturas abaixo dos 7°C em pontos isolados do sul do estado. O órgão também alerta para a ocorrência de “mínima invertida”, fenômeno em que a menor temperatura do dia é registrada ao longo das horas, em razão da entrada gradual do ar frio.

Os ventos devem soprar do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, além de rajadas ocasionais acima dos 50 km/h.

Em Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 12°C e 14°C nas mínimas, com máximas entre 17°C e 19°C. Já na região sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as máximas não devem passar dos 19°C.

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