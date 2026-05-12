Onda de frio derruba temperaturas e Iguatemi chega a 1,7°C em MS

Saiba Mais Clima Mato Grosso do Sul registra temperatura mínima de 2ºC

A cidade de Iguatemi registrou a menor temperatura de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (12), com 1,7°C, segundo levantamento do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec). O índice é ainda mais baixo do que o registrado na madrugada anterior, quando o município havia marcado 2°C, conforme divulgado pelo JD1.

Além de Iguatemi, outras cidades do sul do Estado também amanheceram com frio intenso. Rio Brilhante registrou 2°C, Amambai marcou 2,1°C e Maracaju teve mínima de 3,7°C. Já em Campo Grande, os termômetros chegaram a 9,7°C.

Também ficaram abaixo dos 5°C os municípios de Nova Alvorada do Sul, com 4°C, Laguna Carapã, com 4,1°C, Santa Rita do Pardo, com 4,3°C, e Fátima do Sul, distrito de Culturama, além de Naviraí, ambos com 4,4°C.

De acordo com o Cemtec, o frio é provocado pela atuação de uma onda de frio continental que avança sobre boa parte do país e derruba as temperaturas principalmente na região Centro-Sul. O fenômeno é caracterizado pela entrada de uma massa de ar frio de origem polar, acompanhada de tempo seco e queda acentuada nas temperaturas durante as madrugadas e manhãs.

A previsão é de que o frio mais intenso persista até quarta-feira (13) em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de novas mínimas baixas principalmente na região sul do Estado. A partir da segunda metade da semana, a tendência é de elevação gradual das temperaturas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Saiba Mais Clima Mato Grosso do Sul registra temperatura mínima de 2ºC

Deixe seu Comentário

Leia Também