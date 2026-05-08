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Defesa Civil emite alerta para frio intenso, tempestade e granizo em MS

A tendência é que a mudança completa no clima aconteça no decorrer desta sexta

08 maio 2026 - 10h40Vinicius Costa    atualizado em 08/05/2026 às 10h44
Clima ficará ameno com a passagem da frente friaClima ficará ameno com a passagem da frente fria   (Álvaro Rezende)

A Defesa Civil emitiu na manhã desta sexta-feira, dia 8, um alerta que causa preocupação na população referente ao frio intenso que chega ainda hoje, consequentemente trazendo tempestades e até granizo para algumas cidades.

A tendência é que a mudança no clima aconteça no decorrer desta sexta, trazendo ventos fortes, obrigando a população a redobrar os cuidados e se proteger durante as chuvas.

O Climatempo já havia adiantado essa situação, assim como o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), que apontaram que a chegada da frente fria favorece a instabilidade na região sul, oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

A chegada do ar polar também provocará queda nas temperaturas e marca o início da onda de frio de 2026 no estado.

As menores temperaturas devem ocorrer ao longo do final de semana e no início da segunda, dia 11, com valores entre 4°C e 8°C, especialmente nas regiões sul e sudoeste. Pontualmente, os termômetros podem registrar temperaturas abaixo dos 4°C.

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