Calor e umidade baixa permanecem nesta quarta-feira em MS

O clima em Mato Grosso do Sul deve continuar com altas temperaturas, forte calor e a baixa umidade relativa do ar nesta quarta-feira, dia 6.

A meteorologia mantém a previsão de tempo com sol e poucas nuvens, algo que deve mudar em breve com a chegada do primeiro frio intenso do ano no final de semana.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os valores da umidade relativa do ar podem ficar em 20% com as máximas batendo entre 33°C e 36°C.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 18°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 20°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 17°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 32°C.

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