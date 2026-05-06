Funsat oferece vagas para comércio, obras e alimentação em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece 1.437 vagas de emprego nesta quarta-feira (6), distribuídas em 123 funções diferentes. As oportunidades contemplam candidatos com e sem experiência, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e temporárias.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa (366), auxiliar de limpeza (217), auxiliar de padeiro (71), auxiliar de linha de produção (65), atendente de lojas e mercados (59) e repositor de mercadorias (48). Também há oportunidades para auxiliar nos serviços de alimentação (35), atendente de padaria (34), ajudante de carga e descarga de mercadoria (26) e operador de telemarketing ativo (25).

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação sem experiência, a Funsat disponibiliza 1.107 vagas. Os destaques ficam para operador de caixa (360), auxiliar de limpeza (180), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (59) e auxiliar de linha de produção (46).

Também há vagas para profissões como pedreiro (22), servente de obras (10), garçom (10), frentista (10), açougueiro (8), costureira em geral (14), vendedor interno (14) e consultor de vendas (13).

As oportunidades para pessoas com deficiência somam nove vagas, nas funções de ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador e repositor de mercadorias. Já as vagas temporárias incluem funções de cozinheiro geral e garçom.

O atendimento na Funsat ocorre das 7h às 16h. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e carteira de trabalho.

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