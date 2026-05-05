TJMS abre seleção de estágio com remuneração de até R$ 1.317 e prova on-line

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) está com vagas abertas para estágio em Campo Grande, conforme o Edital nº 01/2026. De acordo com o documento, o estagiário selecionado receberá bolsa-auxílio mensal de R$ 1.100,00, além de auxílio-transporte no valor de R$ 217,80, totalizando remuneração mensal de R$ 1.317,80.

Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, História, Medicina, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre 04/05/2026 e 07/06/2026, até às 23h59 (horário de Brasília), pelo portal eletrônico da Universidade Patativa do Assaré (UPA): www.universidadepatativa.com.br.

O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio de prova objetiva específica na modalidade on-line, de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva on-line estará disponível no sistema no dia 14 de junho de 2026 (domingo), das 00h às 23h59 (horário de Brasília), não sendo possível realizá-la após esse período em hipótese alguma.

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