Polícia prende dupla por morte de homem na cachoeira do Inferninho

Thiago Souza Xavier, de 22 anos, e Fabrizio Duarte Chaves, de 45 anos, foram presos temporariamente durante a segunda-feira, dia 4, sob a suspeita de participarem do homicídio de Guilherme Carlos Canozi, de 29 anos, em Campo Grande.

O corpo do homem foi encontrado na cachoeira do Inferninho por praticantes de rapel que frequentavam o local. Ele estava com sinais de violência por várias partes do corpo.

Segundo informações da Polícia Civil, no dia do crime, a vítima não portava documentos e utilizava tornozeleira eletrônica. Após exame pericial necropapiloscópico, Guilherme foi identificado e, com isso, foi possível o acesso ao histórico de seu monitoramento.

Policiais da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) conseguiram estabelecer a dinâmica de seus últimos movimentos que levaram a Thiago e Fabrizio.

Durante a investigação, os policiais identificaram, além local onde a vítima havia sido mantida em cárcere na noite anterior ao crime, o veículo no qual foi levada até a cachoeira, onde foi morta com golpes de faca.

Além dos mandados de prisão temporária, a especializada cumpriu mandados de busca e apreensão. A investigação segue para apurar participação de possíveis coautores.

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