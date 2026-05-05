Lavrador condenado a 19 anos por estupro é preso em aldeia de Dourados

Homem, de 49 anos, que atua como lavrador, foi preso na manhã desta terça-feira, dia 5, na Aldeia Ñu Porã, em Dourados, durante uma ação policial no âmbito da Operação Caminhos Seguros.

Contra ele, havia um mandado de prisão decorrente de uma condenação de 19 anos em razão do cometimento do crime de estupro de vulnerável.

A prisão foi realizada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). O indivíduo foi localizado e detido, sendo encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

As ações da Polícia Civil seguem em andamento ao longo do dia.

Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.

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