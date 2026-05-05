Investigado por matar jovem e cometer séries de atentados é preso em Três Lagoas

Saiba Mais Polícia Jovem é assassinada a tiros na frente do namorado em Três Lagoas

Caíque Natan de Souza, de 27 anos, investigado por matar Kailayne Mirele Esperidião, de 19 anos, durante a noite de domingo, dia 3, em Três Lagoas, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, dia 4, em uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Ele é apontado por duas tentativas de homicídio também no domingo - uma delas é o namorado de Kailayne -, mas ele também é investigado na participação de outros homicídios e atentados que aconteceram na última semana de abril.

Conforme a Polícia Civil, as diligências vinham sendo realizadas de forma ininterrupta após crimes ocorridos entre os dias 30 de abril e 3 de maio. A partir da troca de informações entre forças de segurança de Três Lagoas e municípios vizinhos, foi possível identificar o autor e levantar informações sobre o possível local onde ele estaria escondido junto a outros envolvidos.

Durante as buscas, os investigadores visualizaram um veículo Fiat Palio saindo de um imóvel. Como um automóvel com características semelhantes havia sido utilizado em um dos crimes investigados, a equipe iniciou acompanhamento tático.

O condutor foi abordado ao descer do veículo em um posto de combustíveis, sendo flagrado em posse de uma pistola calibre 9mm. Na sequência, policiais civis e militares retornaram à residência de onde o investigado havia saído e localizaram um revólver calibre .38, além de dezenas de munições calibres 9mm e .38.

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