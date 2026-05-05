Empurrando moto sem combustível, homem é preso por receptação no Colúmbia

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por receptação após ser abordado por uma equipe da Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar. Ele estava com uma motocicleta com suspeita de furto. O caso ocorreu na segunda-feira (4), no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Conforme apurado, a equipe realizava rondas pela rua Jauaperi quando avistou o suspeito empurrando a motocicleta, após o veículo ficar sem combustível. Durante a abordagem, foi constatado que a placa da motocicleta não era original, mas artesanal.

Diante da irregularidade, os policiais realizaram uma checagem minuciosa e identificaram que os números do motor estavam desalinhados, além de o chassi apresentar pintura recente.

Aos policiais militares, o suspeito alegou que havia adquirido o veículo há cerca de 10 dias, de um desconhecido residente no bairro Noroeste, pelo valor de R$ 3 mil, sendo R$ 500 via Pix e o restante em dinheiro.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e segue à disposição da Justiça. O suspeito deve responder por receptação e também por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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