Suspeito invade escola em reforma e tenta levar botijão de gás na Capital

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi detido na segunda-feira (4), sob a suspeita de tentar furtar um botijão de gás de uma escola municipal em Campo Grande, durante obra na unidade.

A ocorrência foi registrada no bairro Nova Lima, onde uma equipe da Guarda Civil Metropolitana foi acionada após denúncia de invasão à Escola Municipal de Educação Infantil. O alvo seria um botijão de gás que estava no local em reforma.

Durante buscas nas proximidades, os agentes localizaram um suspeito com as características informadas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele abandonou o objeto e tentou fugir pelos fundos da unidade.

O homem foi alcançado e abordado em via pública. Segundo a GCM, ele foi reconhecido pelo solicitante como o responsável por invadir a escola.

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