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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 8 milhões nesta terça

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

05 maio 2026 - 15h11Vinicius Costa
Bilhete de aposta da Mega-SenaBilhete de aposta da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (5), pelo concurso 3.004, com a previsão de pagar R$ 10 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

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