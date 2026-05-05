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Homem que tentou matar empresário a tiros em Campo Grande enfrenta júri nesta terça

O ataque ocorreu em 05 de julho de 2023, na Avenida Fábio Zahran, e a vítima escapou ilesa dos disparos de arma de fogo calibre .380

05 maio 2026 - 09h54Vinícius Santos

Acontece nesta terça-feira (5) o júri popular do réu Adriano Prestes Martins, 51 anos, acusado de tentar matar um empresário em Campo Grande a tiros. O ataque ocorreu em 05 de julho de 2023, na avenida Fábio Zahran.

Conforme dados processuais, a arma utilizada na tentativa de homicídio foi uma pistola calibre .380, e a vítima entrou em luta corporal, momento em que o ofendido logrou êxito em desvencilhar-se e se esconder, de modo que não foi atingido por nenhum disparo.

Em declaração à Justiça, a vítima do ataque a tiros disse que Adriano Prestes chegou ao escritório, afirmou que a vítima “tinha que morrer”, sacou a arma de fogo e passou a disparar em sua direção.

Segundo dados do processo, foram mais de 10 disparos, e a briga pode ter envolvido um carro que a filha do acusado teria comprado da vítima, o empresário, e haveria um atraso na transferência do veículo (situações documentais); essa pode ser uma das motivações.

Ouvido, o réu disse não ter tido a intenção de matar. O intuito era resolver o problema envolvendo o veículo e disse que agiu porque a filha estava numa condição emocional “depressiva”, devido à demora com a documentação do carro.

O julgamento do caso ocorre na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, e o desfecho cabe ao Conselho de Sentença.

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