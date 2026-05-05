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Justiça fixa indenização a mulher furtada pelo ex-companheiro em Iguatemi

Indenização mínima foi estipulada em R$ 1 mil após recurso do MPMS

05 maio 2026 - 09h11Vinicius Costa

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul conseguiu na Justiça a fixação de indenização por danos morais a uma mulher vítima de furto cometido pelo ex-companheiro, no município de Iguatemi. A decisão foi confirmada após recurso apresentado pelo órgão.

No entendimento acolhido pelo Tribunal de Justiça, é possível estabelecer indenização mínima por danos morais ainda na esfera criminal, desde que haja pedido expresso na denúncia. A medida independe da recuperação dos bens furtados, reforçando a proteção à vítima.

O caso envolve um furto qualificado praticado pelo ex-companheiro da vítima. Inicialmente, a sentença não havia fixado valor de reparação, o que motivou a atuação do MPMS para garantir a compensação pelos prejuízos sofridos.

Com a reforma da decisão, foi estipulada indenização mínima de R$ 1 mil em favor da mulher. O valor poderá ser complementado posteriormente na esfera cível, caso sejam comprovados danos adicionais.

Segundo o MPMS, a decisão consolida o entendimento de que vítimas de crimes patrimoniais também têm direito à reparação moral, ampliando a efetividade da resposta judicial e evitando a necessidade de novas ações para buscar indenização.

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