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VÍDEO: Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio em Rondônia

Associação Agropecuária de Alvorada do Oeste (AAPEAL) lamentou publicamente o ocorrido e expressou sinceras condolências pela morte

03 maio 2026 - 15h36Vinícius Santos
Momento do acidente - Foto: ReproduçãoMomento do acidente - Foto: Reprodução  

O peão de rodeio Ranner Luan, de 25 anos, morreu na manhã des sábado (2) após sofrer um grave acidente durante uma montaria em touro na Expoalvo, em Alvorada do Oeste (RO).

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que, após a abertura da porteira, Ranner é pisoteado pelo animal durante a apresentação. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos vários pisões do touro.

Diante da tragédia, a Associação Agropecuária de Alvorada do Oeste (AAPEAL) lamentou publicamente o ocorrido e expressou sinceras condolências pela morte do peão. Veja as imagens (*conteúdo sensível).

 

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