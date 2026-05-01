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Alimentos importados começam a ter redução de tarifas com acordo Mercosul-UE

A mudança já vale a partir desta sexta-feira (1º), com cortes graduais nos impostos

01 maio 2026 - 13h13Sarah Chaves
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursa com presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante conferência no Rio de JaneiroPresidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursa com presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante conferência no Rio de Janeiro   (Mauro Pimentel/AFP)

Alimentos importados da União Europeia começaram a ter redução nas tarifas de importação nesta sexta-feira (1º), com o início da vigência do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A mudança já impacta diversos produtos e inaugura um processo gradual de queda nos impostos ao longo dos próximos anos.


Um dos principais itens é o azeite extravirgem, que passa a ter redução inicial de 6,3% na tarifa. Hoje taxado em cerca de 10%, o produto terá o imposto zerado apenas no 16º ano do acordo.


No caso dos queijos, a entrada no Brasil passa a funcionar por meio de cotas.

Atualmente taxados em 16%, esses produtos poderão entrar com desconto de 10% dentro de um limite inicial de 3 mil toneladas por tipo. Esse volume cresce ao longo do tempo até chegar a 30 mil toneladas no 11º ano, quando essa cota passa a ter isenção total.


Uma exceção importante é a muçarela, que segue fora dessas regras e continuará sendo taxada em 28%, sem previsão de redução.


Os vinhos europeus também entram na lista de produtos beneficiados. Hoje com alíquotas que variam entre 20% e 27%, eles terão redução gradual, com previsão de chegar a zero entre o nono e o décimo ano do acordo.

A queda já começa a valer a partir desta sexta, ainda que de forma parcial.


Outro destaque são as carnes. No caso da carne bovina exportada do Mercosul para a Europa, não haverá isenção total, mas sim redução dentro de cotas.

A partir de agora, uma quantidade limitada poderá entrar com tarifa de 7,5%, menor que a atual, que chega a 12,8% mais uma taxa fixa por peso. A cota começa em 9 mil toneladas e cresce gradualmente até ultrapassar 54 mil toneladas nos próximos anos.


Produtos como chocolate também entram no cronograma. Hoje taxadas em 20%, as barras terão redução progressiva até ficarem totalmente isentas no 15º ano.

Já nesta fase inicial, passam a operar com cotas: 771 toneladas poderão entrar com tarifa reduzida de 18,7%, percentual que diminui ao longo do tempo.


O acordo, que passa a valer de forma preliminar, estabelece um cronograma amplo de redução de tarifas entre os blocos. Para os alimentos, os efeitos começam agora, mas o impacto mais significativo nos preços deve acontecer apenas no médio e longo prazo, conforme as reduções forem sendo ampliadas.

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