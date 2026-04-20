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Internacional

Japão gera alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,5

O fenômeno foi registrado na costa nordeste do país

20 abril 2026 - 09h34Sarah Chaves, com CNN
O alerta de tsunami abrange as província de Iwate e partes de Hokkaido e AomoriO alerta de tsunami abrange as província de Iwate e partes de Hokkaido e Aomori   (Reuters)

Após um terremoto de magnitude 7,5, o Japão emitiu um alerta de Tsunami de três metros. O fenômeno foi registrado na costa nordeste do país, conforme a Agência Meteorológica do Japão e o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O alerta de tsunami abrange as província de Iwate e partes de Hokkaido e Aomori. Em outras áreas do nordeste do país, emitiu um aviso, estimando um tsunami de até um metro.

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos informou que a magnitude do terremoto na costa leste de Honshu, no Japão, foi de 7,4.
O alerta de tsunami foi emitido às 8h52 (horário local). A agência nacional japonesa revisou a estimativa para magnitude 7,5, embora não esteja claro o motivo da discrepância entre os números.

Até o momento, as observações de ondas de tsunami estão bem abaixo do nível de alerta emitido. Um tsunami de 0,8 metro atingiu o porto de Kuji, na província de Iwate, onde a emissora pública japonesa NHK informou que o nível da água continua subindo.

Outro tsunami de 0,4 metro atingiu o porto de Miyako, também na província de Iwate.

As autoridades estão fazendo o possível para avaliar os danos, implementar medidas de resposta a desastres, como operações de busca e resgate, e fornecer informações precisas e oportunas ao público”, declarou a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi. “Neste momento, ainda estamos confirmando a extensão dos danos humanos e materiais, mas receberemos relatórios detalhados em breve e prosseguiremos com os esforços de resposta ao desastre.”

A operadora do trem-bala que liga Tóquio à estação Shin-Aomori informou que o serviço foi suspenso devido a uma queda de energia causada pelo terremoto, segundo a NHK.

Os serviços ferroviários também foram suspensos entre as estações Akita e Morioka, no norte do Japão. Todos os trens locais na província de Iwate interromperam suas operações, de acordo com a NHK.

A Tokyo Electric Power Company afirmou em comunicado que nenhuma anormalidade foi detectada em suas usinas nucleares de Fukushima Daiichi e Fukushima Daini, embora tenha retirado os trabalhadores.


O Japão é um dos países mais propensos a terremotos no mundo. Ele está localizado no Círculo de Fogo, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica nos dois lados do Oceano Pacífico.

O pior tremor da história recente do Japão foi o terremoto de Tohoku, de magnitude 9,1, em 2011, que desencadeou um grande tsunami e um desastre nuclear.

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