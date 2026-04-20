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Cultura

Espetáculo teatral, música e cinema marcam a semana no Teatro Prosa

As atrações são gratuitas e os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla

20 abril 2026 - 10h36Sarah Chaves, com assessoria
Peça teatral 'A Ursinha Pelúcia'Peça teatral 'A Ursinha Pelúcia'   (Divulgação)

O Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, realiza entre terça-feira (22) e sexta-feira (25) uma programação cultural gratuita com cinema, música, teatro e espetáculo infantil. As atrações começam sempre às 19h, exceto no sábado, e os ingressos devem ser retirados pela plataforma Sympla.

A agenda abre na terça-feira (22), às 19h, com a exibição do filme 'A Festa de Léo' (2022), dirigido por Luciana Bezerra e Gustavo Melo. A trama acompanha Léo, um garoto prestes a completar 12 anos, e sua mãe, que tenta viabilizar a festa após o pai do menino gastar o dinheiro guardado. O longa tem 85 minutos e classificação para maiores de 12 anos.

Na quarta-feira (23), também às 19h, o palco recebe o show 'Canções do velho mundo novo', com Antônio Porto, acompanhado por Sandro Moreno e Juninho MPB. O repertório mistura composições autorais e influências da música popular brasileira, com classificação livre.

Já na sexta-feira (24), às 19h, o destaque é o espetáculo teatral 'Seco', do Grupo Fulano di Tal. A montagem aborda temas como obsessão, liberdade, amor e guerra, em uma construção cênica colaborativa. A classificação é para maiores de 18 anos.

Encerrando a programação, no sábado (25), às 16h, o público infantil poderá assistir à peça 'A Ursinha Pelúcia', do Grupo Casa. A história acompanha uma ursinha que se perde na floresta e conta com a ajuda dos amigos para voltar para casa. O espetáculo é voltado para toda a família, com classificação livre.
 

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

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