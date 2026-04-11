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Projeto leva oficinas de dança e espetáculo gratuito para pessoas 60+ em Campo Grande

"Tempos de Dança" atende organizações sociais e inclui apresentação aberta ao público no Sesc Teatro Prosa

11 abril 2026 - 16h30Taynara Menezes
As oficinas estão sendo realizadas em diferentes instituições da cidadeAs oficinas estão sendo realizadas em diferentes instituições da cidade   (Foto: Divulgação )

O projeto Tempos de Dança promove uma série de oficinas e apresentações voltadas a pessoas com mais de 60 anos em Campo Grande. A iniciativa, com programação gratuita, atende organizações sociais da capital e também oferece espetáculo aberto ao público.

Idealizado pelos artistas Marcos Mattos e Renata Leoni, o projeto propõe o uso da dança como ferramenta de expressão, memória e reflexão sobre o envelhecimento, valorizando as trajetórias e vivências da população idosa.

As oficinas estão sendo realizadas em diferentes instituições da cidade, reunindo participantes em atividades que estimulam movimento, convivência e troca de experiências. A proposta também busca fortalecer o protagonismo das pessoas 60+ e ampliar o acesso desse público às produções artísticas.

Além das atividades formativas, o projeto inclui apresentações do espetáculo Desenho do Tempo, que aborda memórias e relações construídas ao longo da vida por meio da dança. As sessões ocorrem no Sesc Teatro Prosa, com horários voltados prioritariamente aos participantes das oficinas e uma exibição aberta ao público, com ingressos gratuitos.

A iniciativa é realizada pela Arado Cultural, com incentivo do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), apoio da Prefeitura de Campo Grande, da Secretaria Municipal de Educação e do Sesc MS.

ProgramaçãoProjetoTempos de Dança”:

13 de abril
• 14h: Oficina na Associação de Capacitação e Instrução de Economia Solidária do Povo (ACIESP)

14 de abril
• 7h: Oficina na Associação de Moradores da Coophavila II (AMOC II)
• 15h: Espetáculo para organizações sociais
• 19h: Espetáculo aberto ao público no Sesc Teatro Prosa (ingressos gratuitos via Sympla)

15 de abril
• 9h: Oficina na Central Única das Favelas (CUFA)
• 15h e 17h30: Apresentações para organizações sociais

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