Shopping da Capital terá arena de futebol, troca de figurinhas e pista de patinação

Quem ainda não completou o álbum de figurinhas ou quer testar as habilidades no futebol vai encontrar programação especial a partir desta sexta-feira (22) no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. O centro comercial inaugura a Arena Bosque dos Ipês, espaço gratuito com atrações interativas voltadas para toda a família.

A estrutura contará com chute ao gol, pebolim, subsoccer e outras atividades ligadas ao universo do futebol. No fim de semana, o shopping também promove uma troca de figurinhas aberta ao público, com mais de mil cromos disponíveis para os colecionadores.

Outra novidade é a estreia da pista de patinação Iceland, que será aberta na sexta-feira (23) na praça central do shopping. A atração ficará disponível até 31 de agosto e contará com carrinhos para crianças de 2 a 4 anos, além de patins para participantes acima de 5 anos.

A programação inclui ainda uma feira de adoção pet em parceria com o Projeto Vida Animais e a Superintendência de Bem-Estar Animal do Governo do Estado. A ação acontece no sábado (23) e terá cães e gatos disponíveis para adoção.

Troca de Figurinhas e Espaço Interativo

Quando: Sábado (10h às 22h) e Domingo (11h às 21h). A partir de 22/05.

Onde: Em frente à academia Positivamente.

Entrada: Gratuita.

Pista de Patinação Iceland

Quando: De 23/05 a 31/08.

Onde: Praça Central.

Idade: 2 a 4 anos (no carrinho) | Acima de 5 anos (patinando).

Adoção Pet – Vida Animal

Quando: 23 de maio (sábado), das 16h às 20h.

Onde: 1º Piso.

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