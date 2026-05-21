Menu
Menu Busca quinta, 21 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Cultura

Shopping da Capital terá arena de futebol, troca de figurinhas e pista de patinação

Programação começa nesta quinta-feira com atividades gratuitas e ação de adoção de animais no fim de semana

21 maio 2026 - 12h55Vinicius Costa
Pista de patinação é atração no shoppingPista de patinação é atração no shopping   (Divulgação/Bosque dos Ipês)

Quem ainda não completou o álbum de figurinhas ou quer testar as habilidades no futebol vai encontrar programação especial a partir desta sexta-feira (22) no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. O centro comercial inaugura a Arena Bosque dos Ipês, espaço gratuito com atrações interativas voltadas para toda a família.

A estrutura contará com chute ao gol, pebolim, subsoccer e outras atividades ligadas ao universo do futebol. No fim de semana, o shopping também promove uma troca de figurinhas aberta ao público, com mais de mil cromos disponíveis para os colecionadores.

Outra novidade é a estreia da pista de patinação Iceland, que será aberta na sexta-feira (23) na praça central do shopping. A atração ficará disponível até 31 de agosto e contará com carrinhos para crianças de 2 a 4 anos, além de patins para participantes acima de 5 anos.

A programação inclui ainda uma feira de adoção pet em parceria com o Projeto Vida Animais e a Superintendência de Bem-Estar Animal do Governo do Estado. A ação acontece no sábado (23) e terá cães e gatos disponíveis para adoção.

Troca de Figurinhas e Espaço Interativo

  • Quando: Sábado (10h às 22h) e Domingo (11h às 21h). A partir de 22/05.
  • Onde: Em frente à academia Positivamente.
  • Entrada: Gratuita.

Pista de Patinação Iceland

  • Quando: De 23/05 a 31/08.
  • Onde: Praça Central.
  • Idade: 2 a 4 anos (no carrinho) | Acima de 5 anos (patinando).

Adoção Pet – Vida Animal

  • Quando: 23 de maio (sábado), das 16h às 20h.
  • Onde: 1º Piso.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Semana Nacional dos Museus traz debates sobre memória e identidade cultural da Capital
Cultura
Semana Nacional dos Museus traz debates sobre memória e identidade cultural da Capital
A obra do empresário e comunicador Clóvis Matto Grosso será apresentada na cafeteria Doce Lembrança
Cultura
"O Menino do Canto da Parede" transforma traumas da infância em romance emocional
Festa do Queijo é tradição de Rochedinho
Cultura
Festa do Queijo reuniu 16 mil pessoas e superou R$ 1 milhão em vendas em Rochedinho
Maurício Manieri estará em Campo Grande
Cultura
Campo Grande recebe show nostálgico de Maurício Manieri
Festival do Hamburguer em edições passadas
Cultura
Festival de Hambúrguer chega à 4ª edição com música e mais de 50 tipos de lanches
A primeira edição do projeto levou cinema, cultura e reflexão para moradores da Comunidade Tia Eva
Cultura
Rota Cine MS estreia na Comunidade Tia Eva e segue com sessões em quilombos de MS
 Semana Nacional dos Museus terá programação gratuita em Campo Grande
Cultura
Semana Nacional dos Museus terá programação gratuita em Campo Grande
Michel Teló se apresenta sábado de graça no Parque das Nações Indigenas
Cultura
Show de Michel Teló e peça com Débora Falabella são destaques do fim de semana na Capital
Daran Junior leva samba sul-mato-grossense ao palco histórico do Cacique de Ramos no Rio de Janeiro
Cultura
Daran Junior leva samba sul-mato-grossense ao palco histórico do Cacique de Ramos no Rio de Janeiro
Festa acontecerá no Albano Franco
Cultura
Festança garantida! Ingressos para o Arraiá da AACC já estão disponíveis na Capital

Mais Lidas

Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande