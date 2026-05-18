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Cultura

Festival de Hambúrguer chega à 4ª edição com música e mais de 50 tipos de lanches

Evento acontece de 29 a 31 de maio no estacionamento do Bioparque Pantanal, com entrada gratuita e hambúrgueres a partir de R$ 30

18 maio 2026 - 15h50Taynara Menezes
Festival do Hamburguer em edições passadasFestival do Hamburguer em edições passadas   (Foto: Divulgação)

O 4º Festival de Hambúrguer de Mato Grosso do Sul será realizado entre os dias 29 e 31 de maio, no estacionamento do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, reunindo mais de 50 tipos de hambúrgueres, música ao vivo todos os dias e entrada gratuita para o público.

Os lanches terão preços padronizados entre R$ 30 e R$ 40, além de opções de sobremesas e atrações voltadas para toda a família. O festival já se consolidou como referência gastronômica em Mato Grosso do Sul, reunindo empreendedores, parceiros e apaixonados por hambúrguer artesanal.

A programação começa na sexta-feira (29), às 18h, com show gospel da Banda Doze2 e apresentação de Renato Pacheco.

No sábado (30), o evento abre ao meio-dia com o Festival de Chopp, dando destaque ao Torneio Endrigo Chopp de Metro. Às 20h, a animação fica por conta da Banda V12.

Já no domingo (31), também a partir do meio-dia, o grupo Fique à Vontade abre a programação com pagode. Durante o dia, o festival promete produzir o maior e mais pesado hambúrguer do Brasil, em uma tentativa de registro no Guinness Book. Na sequência, sobem ao palco João Marcos e Zé Ronaldo e a Banda Alziras.

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