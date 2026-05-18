Quarteto acusado de ataque a tiros que matou criança no Noroeste ficará preso

Mayke Joulson dos Anjos Campos, de 36 anos, Thayanne de Souza Lima, de 32 anos, Gislaine Maria de Souza, de 34 anos, e Adriel Dias dos Santos, de 42 anos, continuarão presos após serem acusados de matar a criança, de 2 anos, durante um tiroteio em frente a uma conveniência, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, na madrugada deste domingo, dia 17.

Eles passaram por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira, dia 18, e todos tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma briga anterior registrada na conveniência Prime 2, localizada na rua Indianápolis.

Conforme as investigações preliminares, os suspeitos passaram diversas vezes em frente ao estabelecimento observando a movimentação das vítimas antes do crime. Testemunhas relataram que ocupantes de uma caminhonete Fiat Toro vermelha fizeram o monitoramento e deram apoio logístico.

Logo depois, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta Honda Bros vermelha. O garupa teria efetuado diversos disparos contra o grupo que estava na conveniência.

Após o crime, equipes da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Choque iniciaram diligências para localizar os envolvidos.

Durante as buscas, um veículo com as mesmas características informadas pelas testemunhas foi localizado nas proximidades do cruzamento das ruas Vaz de Caminha e Evaristo da Veiga. O motorista tentou fugir da abordagem policial, mas foi interceptado após acompanhamento tático.

Ao longo da ocorrência, os policiais identificaram contradições nas versões apresentadas pelos suspeitos e conseguiram esclarecer a dinâmica do atentado, individualizando a participação de cada um dos envolvidos.

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