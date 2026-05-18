"Necessidade é desarmar o criminoso", diz major após ataque no Noroeste

O comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, major Cleyton da Silva Santos, afirmou nesta segunda-feira (18) que a apreensão da arma utilizada no ataque que matou uma criança de 2 anos no Jardim Noroeste reforça o trabalho das forças de segurança no combate à circulação de armamentos ilegais no Estado.

Durante coletiva de imprensa sobre a prisão do grupo suspeito de envolvimento no atentado ocorrido na madrugada de domingo (17), o major destacou que o autor dos disparos colaborou com os policiais e indicou onde havia escondido a pistola usada no crime.

“A gente vem enfatizar o desarmamento, a necessidade de desarmar o criminoso. Já foram 92 armas de fogo letais retiradas de circulação no Estado. Ano passado foram 129. Temos trabalhado nessa questão de tirar as armas da rua”, afirmou.

Segundo o comandante, além das apreensões de armamentos, as forças de segurança também intensificaram o combate às organizações criminosas e aos crimes violentos em Campo Grande. “Foram 189 criminosos presos em flagrante”, completou.

O ataque aconteceu em uma conveniência localizada na rua Indianápolis, no Jardim Noroeste. Conforme a investigação, os suspeitos monitoraram as vítimas antes do atentado e utilizaram uma motocicleta Honda Bros vermelha e uma caminhonete Fiat Toro para executar o crime e dar apoio logístico.

Durante os disparos, uma criança de aproximadamente 2 anos foi atingida e morreu. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas a mãe do menino.

Após o crime, equipes da Polícia Civil, Força Tática e Batalhão de Choque iniciaram buscas e localizaram os envolvidos. Quatro suspeitos foram presos em flagrante, incluindo o homem apontado como responsável pelos tiros.

Além da arma usada no atentado, os policiais apreenderam a motocicleta, a caminhonete e aparelhos celulares que serão analisados durante a investigação.





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