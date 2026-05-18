Idoso desaparecido é encontrado morto próximo ao rio Aquidauana

O corpo de José Vitalino dos Santos, de 85 anos, conhecido como “Zé Pretinho”, foi encontrado na tarde de sábado (16) em uma área próxima à fazenda Los Pagos, em São Gabriel do Oeste. O idoso estava desaparecido desde sexta-feira (15).

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado por um caseiro sob uma pequena ponte sobre o rio Aquidauana. A bicicleta usada pela vítima foi encontrada ao lado, em um barranco próximo ao local da queda.

A principal linha investigativa aponta que o idoso tenha perdido o equilíbrio ao atravessar a ponte e caído de uma altura de cerca de sete metros dentro do rio. A perícia esteve no local e não identificou sinais de violência no corpo.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Imol de Coxim. O caso foi registrado inicialmente como morte decorrente de queda acidental.

Familiares informaram à polícia que José Vitalino tinha Alzheimer e costumava sair sozinho de bicicleta, mas sempre retornava para casa.

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