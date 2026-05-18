Melão espanhol lidera variação de preços na Ceasa/MS com queda de 13%

A maior variação de preços registrada pela Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS) na 20ª semana de 2026 foi a queda do melão espanhol, que ficou 13,34% mais barato entre os dias 11 e 16 de maio. A caixa de 13 quilos do produto passou de R$ 85 para R$ 75, reflexo da redução na procura provocada pelas temperaturas mais baixas nos principais centros consumidores.

O levantamento semanal também apontou retração no preço do limão taiti, que caiu 11,11%, saindo de R$ 50 para R$ 45 a caixa de 20 quilos. Segundo a Ceasa/MS, a redução ocorreu devido ao aumento gradual da oferta após melhora nas condições climáticas em regiões produtororas de São Paulo.

Outros produtos também apresentaram queda no período. A cebola nacional e a cenoura tiveram recuo de 7,69%. A cebola passou de R$ 70 para R$ 65 o saco de 20 quilos, influenciada pela maior competitividade no mercado e pelo aumento das importações. Já a cenoura caiu de R$ 140 para R$ 130 a caixa de 20 quilos. A melancia graúda também ficou mais barata, com redução de 4,76%, passando de R$ 2,20 para R$ 2,10 o quilo.

Entre os produtos com alta, o pepino comum teve a maior variação positiva da semana, com aumento de 8,33%. A caixa de 23 quilos subiu de R$ 110 para R$ 120, impulsionada pelas condições climáticas adversas, principalmente no Espírito Santo, além da redução no ritmo de produção em Mato Grosso do Sul devido às temperaturas mais baixas.

O pimentão verde apresentou alta de 7,66%, passando de R$ 120 para R$ 130 a caixa de 13 quilos. Já o tomate saladetti subiu 5,88%, de R$ 160 para R$ 170 a caixa de 20 quilos, enquanto a batata inglesa teve aumento de 4,17%, passando de R$ 230 para R$ 240 o saco de 25 quilos.

Entre os produtos comercializados na Ceasa/MS, a batata inglesa aparece como o item com maior valor de comercialização na semana, cotada a R$ 240 o saco de 25 quilos. Na outra ponta, a melancia graúda teve o menor preço registrado, sendo vendida a R$ 2,10 o quilo.

A Ceasa/MS destaca que fatores como clima, oferta nas regiões produtoras, demanda de mercado e custos logísticos seguem influenciando diretamente as oscilações de preços dos hortifrutigranjeiros.



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