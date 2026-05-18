Garupa de motocicleta morre ao ser atingida por carro na MS-112, em Inocência

Amanda da Silva Bonifácio, de 23 anos, morreu em decorrência de uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, neste domingo, dia 17, na MS-112, entre os municípios de Inocência e Três Lagoas.

O acidente aconteceu enquanto a jovem seguia na garupa da motocicleta, uma Yamaha YZF R3, no sentido de Inocência a Três Lagoas, quando o condutor de um veículo Volkswagen Polo, que seguia logo atrás, tentou realizar uma ultrapassagem.

Porém, devido a aproximação de outro automóvel, o motorista colidiu na traseira da motocicleta. Com o impacto, Amanda foi arremessada às margens da rodovia, o piloto caiu sobre o capô do carro, e a moto foi arrastada por cerca de 20 metros.

Segundo o site 24H News MS, Amanda foi socorrida em estado gravíssimo ao hospital de Inocência, mas não resistiu aos ferimentos. Já o motociclista, também foi socorrido e apresentava suspeita de fratura no joelho e diversas escoriações pelo corpo.

Ainda conforme o site local, no veículo de passeio estavam o condutor, que fugiu do local, e um passageiro que precisou ser socorrido. No carro haviam latas de cerveja.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

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