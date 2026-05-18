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Garupa de motocicleta morre ao ser atingida por carro na MS-112, em Inocência

Condutor do automóvel fugiu do local, deixando o passageiro pra trás

18 maio 2026 - 09h55Vinicius Costa
Amanda estava na garupa da motocicletaAmanda estava na garupa da motocicleta   (24H News MS)

Amanda da Silva Bonifácio, de 23 anos, morreu em decorrência de uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, neste domingo, dia 17, na MS-112, entre os municípios de Inocência e Três Lagoas.

O acidente aconteceu enquanto a jovem seguia na garupa da motocicleta, uma Yamaha YZF R3, no sentido de Inocência a Três Lagoas, quando o condutor de um veículo Volkswagen Polo, que seguia logo atrás, tentou realizar uma ultrapassagem.

Porém, devido a aproximação de outro automóvel, o motorista colidiu na traseira da motocicleta. Com o impacto, Amanda foi arremessada às margens da rodovia, o piloto caiu sobre o capô do carro, e a moto foi arrastada por cerca de 20 metros.

Segundo o site 24H News MS, Amanda foi socorrida em estado gravíssimo ao hospital de Inocência, mas não resistiu aos ferimentos. Já o motociclista, também foi socorrido e apresentava suspeita de fratura no joelho e diversas escoriações pelo corpo.

Ainda conforme o site local, no veículo de passeio estavam o condutor, que fugiu do local, e um passageiro que precisou ser socorrido. No carro haviam latas de cerveja.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

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Energisa Michel - Maio26

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