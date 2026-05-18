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Jovem morre atropelado por caminhão durante Festa do Peão em Taquarussu

Anderson Cristian havia sido retirado do evento antes do acidente

18 maio 2026 - 07h10Vinicius Costa
Anderson morreu atropeladoAnderson morreu atropelado   (Jornal da Nova)

Foi identificado como Anderson Cristian Pereira dos Santos, de 24 anos, o rapaz que morreu atropelado na noite do último sábado, dia 16, durante a Festa do Peão de Taquarussu. O acidente aconteceu nas proximidades do embarcador de bois do recinto do evento.

Antes do fato, o jovem teria sido retirado da festa por apresentar sinais de embriaguez e se deitado embaixo de um caminhão estacionado sem que os demais presentes percebessem a ação da vítima.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o condutor do caminhão, de 45 anos, manobrou o veículo e não viu que o jovem estava próximo à roda. Anderson foi atingido e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e investigadores estiveram no recinto para os levantamentos iniciais. A identificação oficial da vítima ocorreu neste domingo (17), após familiares comparecerem à delegacia.

Anderson trabalhava em uma olaria da região. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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Energisa Michel - Maio26

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