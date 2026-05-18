Justiça Itinerante passa por oito bairros nesta semana; confira

Oito bairros da Capital são contemplados com atendimento da Justiça Itinerante, coordenada pelo juiz Cézar Luiz Miozzo, nesta semana. O ônibus atende em dois endereços diferentes a cada dia, de segunda a quinta-feira, das 7 horas às 11h30.

O atendimento tem prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas. A 8ª Vara do Juizado Especial possui competência para conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários-mínimos, e causas relativas ao direito de família, como reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, divórcio, pensões alimentícias, reconhecimento de paternidade, guarda e execução de alimentos, entre outras.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3314-5503 e (67) 3314-5510, ou pelo balcão virtual no WhatsApp (67) 99822-0560.

Veja a rota de atendimentos disponibilizada:

Segunda (18/5)

Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica

Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (19/5)

Unidade I: Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho

Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco

Quarta-feira (20/5)

Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira

Unidade II: Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva



Quinta-feira (21/5)

Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde

Unidade II: Coophavila II - Rua dos Recifes, 981, em frente a USF Dr. Alfredo Neder



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