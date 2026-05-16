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TJ transfere atendimentos de desembargadores para o CIJUS durante reforma de gabinetes

Obras devem durar cerca de 40 dias, mas o atendimento segue normalmente, sem prejuízos, diz o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

16 maio 2026 - 09h33Vinícius Santos
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | Foto: TJMS Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | Foto: TJMS  

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) informou que parte dos gabinetes de desembargadores e juízas convocadas passará a funcionar temporariamente em novos locais a partir de segunda-feira (18), em razão de obras de reforma em andamento no prédio do Tribunal.

Segundo a instituição, as intervenções abrangem inicialmente 10 gabinetes e devem durar cerca de 40 dias. Durante esse período, os atendimentos presenciais serão redistribuídos para o Centro Integrado de Justiça (CIJUS), Ejud-MS, outros espaços do próprio TJMS e, em alguns casos, ocorrerão em regime de teletrabalho.

O Tribunal reforça que, apesar das mudanças físicas, os serviços jurisdicionais e administrativos continuarão funcionando normalmente, com atendimento remoto por e-mail, telefone e WhatsApp disponibilizados por cada gabinete.

Desembargadores e juízas com mudanças temporárias

Entre os gabinetes impactados estão os dos desembargadores:

  • - Des. João Maria Lós – atendimento presencial permanece em sala do TJMS; contato via e-mail e WhatsApp institucional.

  • - Des. Marco André Nogueira Hanson – atendimento no Ejud-MS, com contatos por telefone e e-mail.

  • - Des. Fernando Paes de Campos – atendimento no Centro Integrado de Justiça (CIJUS).

  • - Des. Amaury da Silva Kuklinski – atuação em regime de teletrabalho, sem atendimento presencial.

  • - Des. Ruy Celso Barbosa Florence – permanece com atendimento em sala do TJMS.

  • - Des. José Eduardo Neder Meneghelli – atendimento no CIJUS.

  • - Des. Marcelo Câmara Rasslan – atendimento permanece no TJMS.

Também estão incluídas juízas convocadas:

  • - Juíza Denize de Barros Dódero – atendimento no Fórum de Campo Grande, no 4º andar do Bloco 1, com contatos de assessoria e recepção.

  • - Juíza Eliane de Freitas Lima Vicente – atendimento no CIJUS, com contatos por telefone e e-mail institucional.

Além disso, a Desa. Elizabete Anache também terá atendimento no CIJUS, com contato por WhatsApp e e-mail da assessoria.

Atendimento segue normal durante as obras

O TJMS reforça que, mesmo com a reforma dos gabinetes, o atendimento ao público não será interrompido. As equipes de assessoria seguem disponíveis e os canais institucionais permanecem ativos durante todo o período das intervenções.

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