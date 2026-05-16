Motorhomeiros, Michel Teló e tributos ao rock agitam sábado em Campo Grande

Agenda deste sábado reúne encontro de motorhomes, show gratuito, pagode, teatro e eventos gastronômicos na Capital

16 maio 2026 - 08h22
Quem quer aproveitar o sábado (16) em Campo Grande vai ter opção para todos os gostos. A agenda do fim de semana reúne desde show gratuito de Michel Teló no Parque das Nações Indígenas até festa open bar, tributos ao rock dos anos 2000, pagode, teatro e feira cultural. Também tem programação para famílias, encontro de motorhomeiros e eventos gastronômicos espalhados pela Capital ao longo do dia e da noite.

SÁBADO

Eden Beer 8 anos - A cervejaria artesanal Eden Beer comemora oito anos de história com uma festa open bar em Campo Grande. A programação reúne música ao vivo, experiências gastronômicas e oito torneiras de chope liberadas ao público em um ambiente conhecido pela proposta descontraída e pet friendly.

Hora: 18h às 23h
Local: Estação Cultural Teatro do Mundo - Rua Barão de Melgaço, 177
Entrada: a partir de R$ 100

Show de Michel Teló - A Semana S terá como uma das principais atrações o show gratuito do cantor sertanejo no Parque das Nações Indígenas. A programação do evento também contará com atividades culturais, esportivas e opções de lazer abertas ao público.

Hora: 19h
Local: Parque das Nações Indígenas
Entrada: gratuita

Made In Rio - O evento promete uma tarde e noite de muito pagode e música brasileira com apresentações de Ramon Ramos, Pagodiô, Humildemente e DJ João Rosa em Campo Grande.

Hora: 16h
Local: Arena MS - Rua Marquês de Lavradio, 399
Entrada: a partir de R$ 40

Tributo Linkin Park, Korn e Limp Bizkit - A banda Kefla comanda uma noite dedicada ao nu metal com clássicos de Linkin Park, Korn e Limp Bizkit. O repertório reúne sucessos que marcaram os anos 1990 e 2000.

Hora: 20h
Local: Taberna Rock Pub - Rua Japão, 1536
Entrada: a partir de R$ 25

Feira Coletiva - A feira reúne brechós, artesanato, gastronomia e atrações para crianças em um espaço voltado à economia criativa e lazer para toda a família.

Hora: 08h às 16h
Local: Avenida Costa Melo, 987
Entrada: gratuita

Jantar de Massas com Opera Queen - O evento homenageia os 35 anos sem Freddie Mercury com um tributo aos maiores sucessos da banda Queen. A apresentação será comandada pela banda Ópera Queen durante jantar especial no clube.

Hora: 18h
Local: Clube Estoril - Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista
Entrada: a partir de R$ 119

Nunca Desista dos Seus Sonhos - Inspirada na obra de Augusto Cury, a peça propõe uma reflexão sobre saúde emocional, autoconhecimento e a importância de persistir nos próprios sonhos, tudo apresentado de forma leve e divertida.

Hora: 20h
Local: Teatro Dom Bosco - Avenida Mato Grosso, 227
Entrada: entre R$ 70 e R$ 180

Espetáculo Prima Facie - Em cartaz há dois anos, a peça estrelada por Débora Falabella acompanha a trajetória da advogada Tessa, que passa a questionar suas convicções após enfrentar uma situação capaz de transformar sua visão sobre justiça, poder e violência de gênero.

Hora: 20h
Local: Teatro Glauce Rocha - UFMS
Entrada: a partir de R$ 110

5º Encontro de Motorhomeiros - O evento gratuito reúne motorhomeiros de diversas regiões com atrações culturais, gastronomia, oficinas e atividades voltadas ao turismo sustentável.

Hora: 08h
Local: Altos da Avenida Afonso Pena

