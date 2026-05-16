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Homem foge da polícia, cai após moto ficar sem gasolina e acaba preso com maconha

Perseguição aconteceu no bairro Monte Castelo, em Campo Grande

16 maio 2026 - 08h42Sarah Chaves
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Um homem de 30 anos foi preso na noite desta sexta-feira (15), no bairro Monte Castelo, em Campo Grande, após tentar fugir da Polícia Militar em alta velocidade pelas ruas da região. O caso aconteceu por volta das 20h e terminou com o suspeito detido após cair da motocicleta e resistir à abordagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais faziam patrulhamento quando viram o motociclista empinando a moto. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem fugiu em alta velocidade e ignorou diversas ordens de parada. A perseguição seguiu por várias ruas até a Rua Doutor Meireles, em frente à UPA Coronel Antonino, onde a moto parou por falta de combustível.

Ainda conforme o registro, o suspeito desceu da motocicleta, jogou a mochila no chão e tentou escapar a pé, mas tropeçou e caiu. Durante a abordagem, ele teria resistido, sendo necessário contê-lo. Na mochila, os policiais encontraram três tabletes de maconha, que totalizaram pouco mais de três quilos.

O homem contou aos policiais que levaria a droga para a região das Moreninhas, mas não informou o destino exato. Em seguida, passou mal e foi levado para atendimento médico na UPA Coronel Antonino. Depois de ser liberado, foi encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como tráfico de drogas, desobediência e resistência.
 

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