Grave acidente deixa homem morto entre Costa Rica e Paraíso das Águas

Homem, ainda não identificado, morreu na noite desta quinta-feira (14) após um grave acidente na rodovia MS-316, entre os municípios de Costa Rica e Paraíso das Águas. O veículo que ele conduzia saiu da pista e ficou completamente destruído.

O acidente aconteceu por volta das 20h, na altura do km 7 da rodovia, próximo ao Rio da Formiga, a cerca de sete quilômetros de Costa Rica.

Segundo o site MS Todo Dia, no local, os socorristas encontraram o motorista já sem vida, fora do veículo. Com a força do impacto, a vítima foi arremessada para fora do automóvel e sofreu ferimentos graves.

O carro, um Volkswagen Jetta, teve danos severos na parte frontal, lateral e traseira, além do acionamento dos airbags. O automóvel parou às margens da rodovia, em meio à vegetação.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Informações preliminares apontam que o motorista pode ter perdido o controle da direção ou dormido ao volante. A Polícia Científica e equipes da Polícia Civil acompanharam a ocorrência.

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