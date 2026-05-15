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Cirurgião fala de busca por naturalidade e aumento da procura masculina por procedimentos

No Saúde e Bem-Estar, Fernando Novaes defendeu acompanhamento médico e afirmou que cirurgia deve complementar hábitos

15 maio 2026 - 17h30Sarah Chaves

A busca por resultados naturais e os limites da cirurgia plástica foram pautadas pelo cirurgião plástico Fernando Novaes no programa Saúde e Bem-Estar com dr. Plácido Menezes. Segundo o médico, muitos pacientes chegam ao consultório querendo ficar iguais a pessoas vistas nas redes sociais, mas cada corpo reage de uma forma.

“Cada pessoa tem as suas próprias características. A gente pode se inspirar em algo, mas ficar igual exatamente a qualquer pessoa é praticamente impossível”, afirmou. 

Durante a entrevista, Fernando também falou sobre o crescimento de homens que procuram procedimentos e no uso das “canetinhas” para emagrecimento. Ele alertou que o medicamento sem acompanhamento e sem mudança de hábitos pode causar flacidez, perda de massa muscular e efeito sanfona.

O cirurgião ainda destacou que a cirurgia plástica não resolve tudo sozinha e precisa vir acompanhada de cuidados com alimentação, atividade física e saúde emocional. “Existem pessoas que mudam antes e a cirurgia é a cereja do bolo. Existem pessoas que usam a cirurgia como ponto de partida para mudar de vida”.

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