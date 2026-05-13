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Saúde

Hospitais universitários lançam quase 850 bolsas para estudantes de graduação

Inscrições para programas de pesquisa e inovação da Rede HU Brasil seguem abertas até 28 de junho

13 maio 2026 - 13h34Da redação, com assessoria
nício das atividades está previsto para 1&ordm; de setembronício das atividades está previsto para 1º de setembro   (Willian Saldanha)

A Rede HU Brasil lançou os editais dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIC/PIT) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ao todo, serão oferecidas 849 bolsas para estudantes de graduação vinculados aos hospitais universitários da rede, sendo 492 para iniciação científica e 357 para iniciação tecnológica.

Metade das vagas será destinada a ações afirmativas. Podem concorrer estudantes de baixa renda, pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública. As bolsas terão duração de 12 meses e valor mensal de R$ 700.

Segundo o diretor de Ensino, Pesquisa e Inovação da Rede HU Brasil, José Santana, o objetivo é fortalecer a pesquisa e a inovação dentro dos hospitais universitários ligados ao SUS.

“O objetivo é que o PIC e o PIT contribuam para consolidar os nossos 45 hospitais como grandes promotores de pesquisa e inovação para o Sistema Único de Saúde”, afirmou.

As inscrições seguem abertas até 28 de junho e devem ser feitas exclusivamente por formulário eletrônico no sistema RedCap. O resultado preliminar da análise dos projetos será divulgado em 5 de agosto e o resultado final está previsto para o dia 21 do mesmo mês. O início das atividades deve ocorrer em 1º de setembro.

Neste ciclo, o programa ampliou o número de bolsas em relação ao ano passado, passando de 758 para 849 vagas, com investimento de cerca de R$ 7,5 milhões.

De acordo com o coordenador de Pesquisa e Inovação, Felipe Roitberg, a iniciativa amplia as oportunidades para que estudantes das universidades federais desenvolvam projetos de pesquisa e inovação com acompanhamento de professores e pesquisadores.

Outra novidade é que os participantes poderão publicar os trabalhos desenvolvidos nos Anais do Programa de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica da Rede HU Brasil.
 

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