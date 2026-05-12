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Saúde

Campo Grande tem um caso de hantavírus em investigação

Secretaria de Saúde do Estado informa que Mato Grosso do Sul não registra casos confirmados desde 2019 e apura suspeita da doença na Capital

12 maio 2026 - 16h47Taynara Menezes
MS não registra casos confirmados de hantavirose desde 2019MS não registra casos confirmados de hantavirose desde 2019   (Foto: SES)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que está em investigação um caso suspeito de hantavirose em Campo Grande. O paciente havia dado entrada inicialmente como suspeita de leptospirose, mas passou a ser monitorado também para outras doenças com sintomas semelhantes, conforme protocolo de vigilância.

Segundo a pasta, Mato Grosso do Sul não registra casos confirmados de hantavirose desde 2019. A investigação atual segue em andamento e faz parte dos procedimentos padrão de vigilância epidemiológica.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Domingues Castilho de Arruda, reforça que o Estado mantém estrutura permanente de preparação e resposta para doenças de potencial impacto à saúde pública.

“Mato Grosso do Sul possui protocolos alinhados às diretrizes do Ministério da Saúde, com ações integradas de vigilância epidemiológica, monitoramento laboratorial, capacitação das equipes de saúde e educação em saúde”, afirma.

A hantavirose é uma zoonose viral transmitida principalmente pela inalação de partículas contaminadas presentes na urina, fezes e saliva de roedores silvestres infectados. Os primeiros sintomas podem incluir febre, dores musculares, cansaço, náuseas e vômitos. Em casos graves, a doença pode evoluir rapidamente para comprometimento pulmonar e cardiovascular.

As autoridades reforçam que a prevenção depende principalmente de cuidados ambientais, como evitar acúmulo de lixo e restos de alimentos, armazenar grãos de forma adequada, vedar frestas em residências e evitar varrer locais com sinais de roedores, priorizando limpeza úmida com desinfetante.

A SES também orienta atenção redobrada em atividades rurais e em locais fechados, como galpões e depósitos, onde há maior risco de contato com o vírus. Em caso de suspeita, a recomendação é procurar atendimento médico imediato.

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