Procurando emprego? Ação vai oferecer 500 vagas nesta quarta-feira em Campo Grande

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá uma chance importante nesta quarta-feira (13) em Campo Grande. O programa Emprega CG realiza uma edição especial do “Mês do Trabalhador”, com a oferta de 500 vagas de emprego em diferentes áreas.

A ação acontece na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, e reúne representantes de 19 empresas para recrutamento presencial, com entrevistas realizadas no mesmo dia.

O feirão funciona das 8h às 12h, em formato de atendimento rápido, com média de cinco minutos por candidato, desde a triagem até a entrevista com os setores de Recursos Humanos.

Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para operador de caixa, auxiliar de limpeza, atendente, motorista, vendedor, auxiliar administrativo, operador de produção e outras funções. Em nenhuma das vagas é exigida experiência anterior.

A recomendação é que os candidatos compareçam com documentos pessoais, como RG e CPF, além de comprovante de residência atualizado.

O programa Emprega CG tem promovido ações ao longo do ano para ampliar o acesso ao mercado de trabalho em Campo Grande. Em 2025, já foram realizadas dezenas de eventos que contribuíram para o encaminhamento de milhares de trabalhadores.

A iniciativa reforça o papel da Funsat como uma das principais portas de entrada para quem busca recolocação profissional na Capital.

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