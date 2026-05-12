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Frio intenso levou mais de 200 pessoas a abrigo em Campo Grande durante ação de acolhimento

Inverno Acolhedor 2026 registrou aumento de 58% na demanda em comparação ao ano passado

12 maio 2026 - 15h50Taynara Menezes
Ponto de acolhimento segue no Parque Ayrton SennaPonto de acolhimento segue no Parque Ayrton Senna   (Foto: Divulgação )

As baixas temperaturas registradas em Campo Grande fizeram a procura por acolhimento social crescer significativamente neste ano. A primeira fase da ação “Inverno Acolhedor 2026”, realizada entre os dias 9 e 11 de maio, contabilizou 250 acolhimentos no Parque Ayrton Senna, número superior aos 158 registrados no mesmo período de 2025.

O aumento representa um crescimento de 58,22% na demanda, refletindo diretamente o impacto do frio intenso na Capital. O maior fluxo de atendimento ocorreu na madrugada de domingo (10), quando a sensação térmica chegou a -3,2ºC.

Durante os três dias de operação, os atendimentos aconteceram das 18h às 6h, com estrutura completa de triagem, distribuição de agasalhos e alimentação. No período, foram entregues 300 marmitas e mais de 240 cobertores a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A ação contou ainda com equipes multidisciplinares, atendimento médico do Consultório na Rua e suporte da rede municipal de assistência social. Animais de estimação que acompanhavam os acolhidos também receberam cuidados e ração durante a operação.

Após o pernoite, as pessoas atendidas foram encaminhadas para serviços da rede de proteção social, onde receberam café da manhã e continuidade no acompanhamento.

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, destacou a importância da integração dos serviços diante do cenário climático.

“O volume de acolhimentos registrados é resultado do planejamento logístico e do compromisso da gestão municipal com o bem-estar das pessoas em vulnerabilidade social”, afirmou.

Com a continuidade das frentes frias, as equipes seguem em monitoramento e a operação pode ser retomada sempre que as temperaturas voltarem a cair de forma mais intensa na Capital.

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