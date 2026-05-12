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Homem preso em operação contra pornografia infantil é condenado em MS

Investigação encontrou imagens e vídeos de abuso sexual infantil em celular e nuvem digital

12 maio 2026 - 16h38Vinicius Costa

A atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul resultou na condenação de um homem preso em flagrante por armazenar pornografia infantil em Mato Grosso do Sul. A decisão da Justiça determinou pena de cinco anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de multa.

O réu foi preso durante a Operação Proteção Integral III, realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais encontraram imagens e vídeos de exploração sexual infantil armazenados no celular do investigado e também em nuvem digital.

Após a prisão, o MPMS apresentou denúncia com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata da posse e armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Laudos periciais e relatórios técnicos reforçaram as provas reunidas durante a investigação.

Durante o processo, o Ministério Público defendeu a condenação do acusado e o cumprimento da pena em regime fechado, apontando a gravidade da conduta e o risco de reincidência. A Justiça acolheu integralmente os argumentos apresentados pela promotoria e manteve a prisão preventiva do réu.

O caso foi conduzido pela 2ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul e integra ações de enfrentamento aos crimes de exploração sexual infantil em Mato Grosso do Sul.

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