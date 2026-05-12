Mecânico condenado por estupro de vulnerável é preso em Aquidauana

Mecânico, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a segunda-feira, dia 11, em meio a Operação Caminhos Seguros. Ele foi localizado e detido no bairro Arara Azul, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava com um mandado de prisão em aberto referente a uma condenação de 15 anos de reclusão em regime fechado.

A pena, segundo a Polícia Civil, é em razão da gravidade dos crimes praticados contra vítima vulnerável.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

As ações da Polícia Civil seguem em andamento. Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.

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