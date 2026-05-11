Rapaz morto a tiros em Nova Andradina foi vítima do 'tribunal do crime'

Saiba Mais Polícia Rapaz é assassinado a tiros na varanda da própria casa em Nova Andradina

A morte de Victor Henrique de Matos Sumi, de 29 anos, estaria ligada a um possível 'tribunal do crime', decretado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). A vítima foi assassinada a tiros no dia 26 de março deste ano, em Nova Andradina.

Durante as investigações, a Polícia Civil prendeu Márcio Henrique de Souza Nascimento, de 27 anos, apontando como mentor do crime, enquanto Dyego Maurílio da Silva, de 34 anos, atirador está atualmente foragido.

O crime ocorreu no período da tarde, em uma residência localizada na cidade, ocasião em que a vítima foi executada mediante emboscada, sem qualquer possibilidade de defesa e na presença de familiares, incluindo crianças.

Durante as diligências investigativas, foram reunidos diversos elementos informativos, incluindo análise de imagens de câmeras de segurança, análise de dados, bem como oitivas de testemunhas, que, em conjunto, culminaram na identificação dos investigados.

A Polícia Civil segue realizando diligências ininterruptas com o objetivo de localizar e capturar o investigado que permanece foragido.

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