Bombeiros socorrem idoso desorientado e com hipotermia em Ladário

Um idoso de 74 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (11), em Ladário, após apresentar sinais de hipotermia. O atendimento ocorreu na sede da Secretaria de Obras do município, no prolongamento da Rua Frei Liberato.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um guarda municipal acionou a equipe de resgate depois que o homem chegou ao local pedindo ajuda e relatando sentir muito frio. A vítima apresentava tremores intensos, dificuldade para falar e ranger forte dos dentes.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o idoso descalço, desorientado e com quadro compatível com baixa temperatura corporal. Durante o atendimento, ele também relatou dores no peito e nas costas.

A equipe realizou os primeiros socorros, com medidas de aquecimento e estabilização da vítima. Em seguida, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e atendimento especializado.

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