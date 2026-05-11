Menu
Menu Busca segunda, 11 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Justiça nega prisão humanitária a acusado de executar mulher na João Arinos

Janaína Sabino de Almeida foi assassinada com um tiro na cabeça em via pública, em Campo Grande, em novembro de 2025

11 maio 2026 - 11h54Vinícius Santos
Local do crime - Foto: WhatsApp / JD1Local do crime - Foto: WhatsApp / JD1  

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou pedido de prisão domiciliar humanitária a Guilherme Barrios Pereira Eleutério, preso suspeito de matar Janaína Sabino de Almeida na noite de 21 de novembro de 2025, na avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande.

Conforme o processo, a defesa solicitou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de caráter humanitário, alegando problemas de saúde de Guilherme Barrios. Também foram requeridas medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, os desembargadores da 1ª Câmara Criminal entenderam que não há ilegalidade na prisão preventiva decretada pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Na decisão unânime, o TJMS apontou que não existem provas robustas nos autos que demonstrem gravidade excepcional do estado de saúde do acusado, nem comprovação de impossibilidade de realização de tratamento adequado no ambiente prisional.

Ainda conforme a decisão, não foram apresentados documentos que comprovem a imprescindibilidade de tratamento em unidade hospitalar externa ou a inexistência de estrutura e profissionais habilitados no sistema prisional.

Os desembargadores também destacaram que não ficou comprovado que a unidade prisional não disponha de estrutura adequada para o tratamento especializado, ou que não possua efetivo suficiente para garantir escolta regular às consultas e sessões médicas necessárias.

“Não havendo elementos capazes e suficientes para sustentar a pretensão deduzida pelo impetrante, impõe-se a denegação da ordem”, consta na decisão.

O crime

Conforme dados processuais, o crime teria relação com um desentendimento ocorrido no dia 16 de novembro de 2025, em uma tabacaria de Campo Grande, envolvendo Janaína Sabino de Almeida e Guilherme Barrios Pereira Eleutério, que estaria acompanhado da namorada.

Na ocasião, Guilherme Barrios teria avançado contra Janaína portando uma foice, sendo que a vítima, em ato de defesa, teria desferido golpes de faca contra ele.

Dias depois, em 21 de novembro de 2025, por volta das 19h30, Janaína seguia de motocicleta pela avenida Ministro João Arinos, acompanhada de uma passageira, quando teria sido perseguida por Guilherme Barrios e pela companheira dele, que estavam em um veículo VW Gol.

Segundo os autos, o carro teria colidido duas vezes na traseira da motocicleta, fazendo com que a vítima perdesse o controle da direção. Na sequência, Guilherme Barrios teria descido do veículo e efetuado disparos de arma de fogo, atingindo Janaína na cabeça. Ela morreu no local.

Pelo caso, Guilherme Barrios Pereira Eleutério responde por homicídio, nos termos do artigo 121 do Código Penal, e segue preso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem de homem com algema
Justiça
TJ barra pedido da defesa e mantém pena de 48 anos contra condenado por estupro
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
TJ nega liberdade a acusado de matar adolescente com 10 tiros em Campo Grande
Estátua pichada no 8 de Janeiro | Foto: Redes Sociais/Reprodução
Política
Moraes nega aplicar Lei da Dosimetria a 'Débora do Batom' pelos atos de 8 de janeiro
Marquinhos Trad e Adriane Lopes
Política
TJMS torna Adriane Lopes ré por calúnia e difamação contra Marquinhos Trad
Moraes
Justiça
Moraes vai relatar ações que pedem suspensão da Lei da Dosimetria
Romão também defendeu a valorização da carreira
Justiça
Empossado à frente do MP, Romão Ávila, fala de penduricalhos, unidade e "missão institucional"
A formação também contou com a participação de lideranças indígenas
Justiça
Mais de 400 agentes são capacitados em formação de Justiça Restaurativa em MS
Homem que matou 'Léo' e jogou corpo em fossa no Nova Lima pega 21 anos de prisão
Justiça
Homem que matou 'Léo' e jogou corpo em fossa no Nova Lima pega 21 anos de prisão
Réu durante o julgamento - Foto: Vinícius Santos
Justiça
Acusado nega participação na morte de Léo no Nova Lima e diz que 'era amigo de infância'
Acusado, Iago Romão durante julgamento
Justiça
Acusado de ajudar a matar 'Léo' e jogar corpo em fossa no Nova Lima é julgado nesta sexta

Mais Lidas

Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Um dos carros foi parar nas margens da rodovia
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Caso aconteceu no meio da rua em Àgua Clara
Polícia
VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel