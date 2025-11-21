Menu
Polícia

AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande

Ela teria sido executada na entrada do Bairro Jardim Noroeste

21 novembro 2025 - 21h06Brenda Assis     atualizado em 21/11/2025 às 21h07

Uma mulher, identificada inicialmente como Janaina, foi assassinada com um tiro na cabeça durante a noite desta sexta-feira (21), na entrada do Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. 

Conforme o apurado pela reportagem, a vítima estava voltando do serviço quando foi atropelada por um carro. Na sequência, o suspeito teria descido do veículo e efetuado um único disparo na cabeça da mulher. 

Por conta dos múltiplos ferimentos, ela faleceu ainda no local. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso. 

A motivação do crime ainda é especulada, uma vez que existe a suspeita dela ter sido assassinada pelo ex, que se irritou ao sair da cadeia e ver a mulher com outro. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada. 

Outros relatos apontam que a morte teria sido motivada por um acerto de contas, já que Janaina teria se envolvido em uma briga semana passada. 

O caso é investigado pelas autoridades policiais.

