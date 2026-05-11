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Maio Laranja reforça combate à violência sexual infantil na Capital

Dados nacionais apontam aumento das denúncias e reforçam alerta sobre crimes ocorridos dentro do ambiente familiar

11 maio 2026 - 11h38Vinicius Costa
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

A campanha Maio Laranja reforça neste mês o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, crime que segue subnotificado no Brasil e ocorre, na maioria das vezes, dentro do ambiente familiar. Em Mato Grosso do Sul, a mobilização inclui ações educativas e um debate público marcado para o dia 18 de maio, na Câmara Municipal de Campo Grande.

Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que o Disque 100 registrou mais de 657 mil denúncias de violações de direitos humanos em 2024, aumento de 22,6% em relação ao ano anterior. No recorte da violência sexual infantil, estimativas nacionais indicam média de sete casos de estupro de vulnerável por hora no país.

Especialistas alertam que a subnotificação ainda é um dos principais obstáculos no enfrentamento ao problema. Levantamentos apontam que cerca de 80% dos casos acontecem dentro de casa ou em círculos de confiança das vítimas. Outro fator de preocupação é o aumento dos crimes virtuais, com mais de 49 mil denúncias de abuso e exploração sexual infantil na internet registradas no Brasil em 2025.

Em Campo Grande, o Debate Público Maio Laranja será realizado às 8h30 do dia 18 de maio, data que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O encontro deve reunir representantes da rede de proteção, conselhos tutelares, forças de segurança, educação, assistência social e autoridades municipais.

A campanha Maio Laranja teve origem em Mato Grosso do Sul e foi instituída no Estado em 2017 por meio de projeto apresentado pelo então deputado estadual e atual vereador Herculano Borges. Segundo ele, o enfrentamento à violência passa pelo incentivo à denúncia e pela conscientização da sociedade sobre a ocorrência dos crimes dentro do ambiente familiar.

Projeto NOVA amplia ações de prevenção e acolhimento

Dentro da programação do Maio Laranja, o Projeto NOVA Transforma, referência em atendimento psicossocial e prevenção de abusos, promove ao longo do mês uma série de ações estratégicas voltadas à proteção da infância e adolescência.
Entre as iniciativas estão:

  • palestras preventivas em escolas públicas e privadas;
  • formação de profissionais da rede pública;
  • capacitações para pais e responsáveis;
  • ações em igrejas e comunidades religiosas;
  • desenvolvimento de materiais educativos voltados a adolescentes, abordando relacionamentos abusivos, riscos na internet e o conceito de “ECA Digital”.

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