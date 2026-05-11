Programa Luz para Todos terá novas regras e foco em famílias vulneráveis

O governo federal alterou as regras do programa Luz para Todos e ampliou as prioridades de atendimento para famílias em situação de vulnerabilidade social. As mudanças foram oficializadas em decreto publicado nesta segunda-feira (11) no Diário Oficial da União e incluem novos critérios para acesso à energia elétrica em áreas rurais e regiões remotas da Amazônia Legal.

Entre as principais mudanças está a inclusão de famílias chefiadas por mulheres inscritas no CadÚnico como prioridade no programa. Também passam a ter preferência famílias com pessoas com deficiência, idosos dependentes ou moradores que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O decreto ainda amplia o atendimento para estruturas comunitárias, como cozinhas comunitárias, sistemas de abastecimento de água, câmaras frias, espaços de conectividade com internet e projetos ligados à geração de renda em comunidades rurais.

Outra mudança prevista é a ampliação do prazo do programa no meio rural. Os contratos terão prazo para aplicação de recursos até 31 de dezembro de 2028 e encerramento de crédito até dezembro de 2029.

O texto também determina que novas redes elétricas em áreas rurais tenham infraestrutura mais resistente às condições climáticas e geográficas, buscando reduzir falhas no fornecimento de energia.

Além do acesso residencial, o programa poderá atender projetos produtivos em comunidades rurais e regiões isoladas da Amazônia Legal, com foco na geração de renda, segurança alimentar e fortalecimento da economia local.

Criado para universalizar o acesso à energia elétrica no país, o Luz para Todos atende principalmente moradores de áreas rurais, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e regiões de difícil acesso.



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