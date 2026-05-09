Menu
Menu Busca sábado, 09 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Com check-in digital, hóspede pode chegar a hotel com ficha preenchida

Saiba o que mudou com a digitalização de cadastros

09 maio 2026 - 18h45Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Check-in passou a ser feito digitalmenteCheck-in passou a ser feito digitalmente   (Roberto Castro/Mtur)

Hotéis, pousadas e hostels de todo o Brasil passaram a usar obrigatoriamente a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes em formato 100% digital. 

Com a ferramenta, os hóspedes vão poder fazer check-in com antecedência, antes da chegada ao hotel, por meio de link, QR code enviado pela hospedagem. 

O procedimento pode ser feito ainda diretamente em dispositivos disponibilizados na hospedagem.

O sistema segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a proteção das informações pessoais dos usuários.

Adotada desde 20 de abril, a ficha digital é a versão eletrônica de um cadastro que existe há décadas e sempre foi obrigatório nos meios de hospedagem no Brasil. 

Mudanças

Antes

  • Ficha preenchida manualmente no balcão do hotel
  • Processos mais lentos
  • Dados dispersos em diferentes formatos

Agora

  • Preenchimento online e antecipado
  • Check-in mais rápido
  • Informações organizadas em sistema digital integrado.

O presidente do Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), Alfredo Lopes, conta que a capital fluminense vem implementando o novo modelo desde o ano passado e que as principais redes já o adotaram. 

“Imagina quando chegava um grupo grande no hotel, a demora que era para fazer o check-in de todos que chegavam. Na Espanha, o visitante faz o check-in no primeiro hotel, ganha um QR Code, e não precisa fazer o procedimento nos outros hotéis. Esse é o próximo passo no Brasil”, disse Lopes.

Segurança de dados - De acordo com o governo, a ficha digital não representa qualquer tipo de monitoramento de turistas. O sistema não foi criado para rastrear deslocamentos, controlar viagens ou vigiar cidadãos.

Os dados coletados são basicamente os mesmos já exigidos anteriormente no modelo em papel, como informações de identificação do hóspede. Esses dados têm finalidades administrativas, estatísticas e de apoio à segurança pública, como já ocorria antes da digitalização. 

As informações abastecem o Sistema Nacional de Registro de Hóspedes, que permite ao governo ter uma visão mais precisa do fluxo turístico no país, como número de visitantes, perfil dos turistas e taxa de ocupação hoteleira.

Não há coleta de informações sobre gastos, consumo ou comportamento dos turistas. O sistema não acompanha rotas, não monitora deslocamentos e não permite rastreamento individual de pessoas.

Esses dados são utilizados de forma agregada, ou seja, sem identificação individual, para apoiar a formulação de políticas públicas voltadas ao turismo, melhorar serviços e orientar investimentos no setor. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, em sessão no STF / Foto: Rosinei Coutinho
Brasil
Moraes suspende aplicação da Lei da Dosimetria até decisão do STF
Bilhetes da Mega-Sena
Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões neste sábado
Medida começa valer neste domingo
Brasil
Gás do Povo: governo fixa data de pagamento no dia 10 de cada mês
Bactéria foi encontrada em vários produtos da marca Ypê
Brasil
Ypê recorre e suspende efeitos de decisão da Anvisa
Foto: Anderson Silva/Agência Pará
Brasil
Projeto prevê cartórios interligados em maternidades públicas e privadas
Foto publicada pelo goleiro Bruno em visita ao Maracanã
Brasil
Condenado pela morte de Eliza Samudio, ex-goleiro Bruno volta para a prisão
Donvictorio/istock
Brasil
Governo publica acordo do Mercosul com regras mais rápidas para importação e exportação
Apresentação de cartas credenciais do Embaixador do Japão
Brasil
Brasil ganha novos embaixadores diplomáticos de países da Ásia, África e Caribe
Foto: Eduardo Matysiak/Ato Press/Estadão Conteúdo
Brasil
Produtos da Ypê tem fabricação e comercialização suspensos pela Anvisa
Lula chega à Casa Branca para reunião com Donald Trump
Brasil
Lula chega à Casa Branca para reunião com Donald Trump

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Local do crime - Foto: Brenda Assis
Justiça
Por assassinato a tiros no bairro Moreninha, réu é condenado a 16 anos de prisão
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/5/2026
Pedro Lucio Jesus de Oliveira, o 'Peu', em julgamento - Foto: Vinícius Santos
Justiça
'Peu' pega 14 anos de prisão por assassinato com foice em Campo Grande