Colisão no cruzamento deixa motociclista ferido em Corumbá

Um motociclista de 18 anos ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma moto na noite de sexta-feira (8), em Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 21h, no cruzamento das ruas Cabral e Antônio Maria Coelho, na região central da cidade.
Segundo as equipes de resgate e salvamento, a batida foi transversal entre os dois veículos. O condutor da motocicleta sofreu escoriações no braço direito e na perna direita, além de relatar dores nas costas e na região do pescoço.
A vítima, identificada pelas iniciais M.M.S.M.O., estava consciente e orientada no momento do atendimento.
Após os primeiros socorros realizados no local, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde ficou sob cuidados da equipe médica plantonista.
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