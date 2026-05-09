MS inicia plano para preparar SUS contra impactos das mudanças climáticas

Mato Grosso do Sul iniciou a construção do Plano Setorial de Adaptação à Mudança do Clima no Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com o Ministério da Saúde, com o objetivo de preparar a rede pública para enfrentar os impactos dos eventos climáticos extremos.

Nos dias 22 e 23 de abril, gestores, técnicos e representantes de diversas instituições participaram de um encontro estratégico realizado em Campo Grande para discutir diretrizes e ações voltadas ao fortalecimento do sistema de saúde.

Durante o evento, foram debatidos temas como vulnerabilidade epidemiológica, vigilância ambiental, integração entre áreas técnicas e os efeitos das mudanças climáticas na saúde da população e dos trabalhadores.

A iniciativa faz parte do programa Adapta-SUS e busca ampliar a capacidade de resposta do estado diante de situações provocadas pelas mudanças do clima.

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