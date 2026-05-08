Casa Rosa realiza mutirão de prevenção ao câncer neste sábado no Tijuca

A Casa Rosa realiza neste sábado (9), em Campo Grande, mais uma edição do mutirão “Todos em Ação”, com atendimentos voltados à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

A ação acontece das 7h às 12h, na sede da instituição, na Rua Apetubas, 181, no bairro Tijuca 2, próximo ao Terminal Aero Rancho.

Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada, respeitando a legislação de prioridades.

Em pouco mais de quatro anos de atuação, a Casa Rosa já realizou mais de 15 mil atendimentos e ajudou a identificar mais de 250 casos de câncer de mama em Mato Grosso do Sul.

O médico mastologista voluntário Victor Rocha destacou a importância da prevenção e do acesso ao atendimento. “Nosso compromisso é continuar levando acolhimento, orientação e acesso à saúde para quem mais precisa. A Casa Rosa nasceu com a missão de salvar vidas e seguimos trabalhando diariamente para isso”, afirmou.

A instituição atua com foco no acolhimento, orientação e encaminhamento de mulheres que buscam atendimento preventivo e acompanhamento médico.

Serviço

Sábado (9)

Das 7h às 12h

Rua Apetubas, 181, Tijuca 2

(Próximo ao Terminal Aero Rancho)



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