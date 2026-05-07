Menu
Menu Busca quinta, 07 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Surto de hantavírus em cruzeiro leva Espanha a adotar quarentena rígida

Embarcação registra mortes e casos suspeitos da doença rara durante viagem internacional

07 maio 2026 - 15h40Vinicius Costa
Navio saiu da Argentina para a EspanhaNavio saiu da Argentina para a Espanha   (Stringer/Reuters)

Autoridades da Espanha decidiram colocar em isolamento total os passageiros espanhóis que estavam a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, atingido por um surto de hantavírus que já provocou ao menos três mortes. A embarcação deve atracar nos próximos dias em Tenerife, nas Ilhas Canárias.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, cerca de 140 pessoas seguem a bordo sem apresentar sintomas da doença. Os casos confirmados e suspeitos foram retirados anteriormente do navio, enquanto equipes de saúde monitoram os demais passageiros e tripulantes.

O surto mobilizou autoridades sanitárias da Espanha e organismos internacionais após a identificação da cepa andina do hantavírus, considerada rara e com possibilidade de transmissão entre humanos. O navio estava ancorado próximo a Cabo Verde antes de receber autorização para seguir viagem rumo ao território espanhol.

De acordo com o governo espanhol, os passageiros serão submetidos a exames e protocolos rigorosos assim que desembarcarem. Os cidadãos espanhóis deverão cumprir quarentena em instalações de isolamento especializadas em Madri, enquanto estrangeiros poderão ser repatriados sob acompanhamento sanitário.

A Organização Mundial da Saúde acompanha o caso e tenta rastrear pessoas que tiveram contato com passageiros infectados durante escalas e voos internacionais ligados ao cruzeiro. O MV Hondius partiu da Argentina no início de abril e transportava mais de 140 pessoas a bordo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Atendimento beneficiou pacientes de 11 municípios e contribuiu para a redução da fila de espera no SUS
Saúde
Mutirão reduz fila e realiza mais de 100 cirurgias de catarata em Três Lagoas
Fachada da Secretaria Estadual de Saúde
Saúde
SES emite alerta para surto de meningite meningocócica em Mato Grosso do Sul
Foto: Ilustrativa / Rafael Nascimento / MS
Saúde
Governo Federal reforça saúde em MS com 67 veículos para levar pacientes a tratamentos
Imagens do relatório do CMS
Saúde
Prefeitura tenta privatizar a saúde enquanto contrato de R$ 34 milhões acumula falhas
Butantan vai produzir vacina nacional contra chikungunya
Saúde
Butantan vai produzir vacina nacional contra chikungunya
Caso aconteceu no Oceno Atlântico
Saúde
Três pessoas morrem em cruzeiro em meio a possível surto de hantavírus
Equipamento de radioterapia de última geração - Foto: Reprodução
Saúde
Hospital de Câncer Alfredo Abrão recebe equipamento de radioterapia de mais de R$ 10 milhões
Campus Três Lagoas desenvolve soluções tecnológicas para a saúde pública por meio do PET-Saúde -
Tecnologia
Tecnologia desenvolvida em MS ganha destaque nacional na saúde pública
Hospital da Vida
Saúde
Dourados confirma 9ª morte por chikungunya em meio a surto da doença
Higienização das mãos
Saúde
Humap promove campanha por higienização das mãos no dia 5 de maio

Mais Lidas

Fachada da Secretaria Estadual de Saúde
Saúde
SES emite alerta para surto de meningite meningocócica em Mato Grosso do Sul
Gabriel foi atingido por três tiros
Polícia
Rapaz que entrou na frente de tiros para salvar namorada morre em Três Lagoas
Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Vítima faleceu ainda no local
Polícia
AGORA: Motociclista morre atropelado após acidente na Avenida Gunter Hans