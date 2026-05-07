Surto de hantavírus em cruzeiro leva Espanha a adotar quarentena rígida

Autoridades da Espanha decidiram colocar em isolamento total os passageiros espanhóis que estavam a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, atingido por um surto de hantavírus que já provocou ao menos três mortes. A embarcação deve atracar nos próximos dias em Tenerife, nas Ilhas Canárias.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, cerca de 140 pessoas seguem a bordo sem apresentar sintomas da doença. Os casos confirmados e suspeitos foram retirados anteriormente do navio, enquanto equipes de saúde monitoram os demais passageiros e tripulantes.

O surto mobilizou autoridades sanitárias da Espanha e organismos internacionais após a identificação da cepa andina do hantavírus, considerada rara e com possibilidade de transmissão entre humanos. O navio estava ancorado próximo a Cabo Verde antes de receber autorização para seguir viagem rumo ao território espanhol.

De acordo com o governo espanhol, os passageiros serão submetidos a exames e protocolos rigorosos assim que desembarcarem. Os cidadãos espanhóis deverão cumprir quarentena em instalações de isolamento especializadas em Madri, enquanto estrangeiros poderão ser repatriados sob acompanhamento sanitário.

A Organização Mundial da Saúde acompanha o caso e tenta rastrear pessoas que tiveram contato com passageiros infectados durante escalas e voos internacionais ligados ao cruzeiro. O MV Hondius partiu da Argentina no início de abril e transportava mais de 140 pessoas a bordo.

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